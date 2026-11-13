Abel Pintos y Marcelo Gonzalez fueron parte de la primera Noche a Beneficio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una iniciativa solidaria que reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y logró recaudar más de 2.200.000 dólares para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín.

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El cantante tuvo a su cargo la apertura musical del encuentro, conducido por Iván de Pineda, con la interpretación del Himno Nacional Argentino y su canción “La Llave”. Además, donó un sombrero icónico de su gira “30 Años” y un par de anteojos de su colección personal, que serán subastados para continuar reuniendo fondos.

Sombrero y lentes donados por Abel Pintos.

La jornada contó con la participación de destacadas personalidades de la educación, el arte, la cultura, el deporte y otros ámbitos, que se reunieron con un objetivo común: adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas. La recaudación superó las expectativas y, según informaron desde la Universidad, la licitación para comprar el equipamiento se pondrá en marcha durante diciembre.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el resultado y destacó el carácter histórico de la convocatoria. “Es la primera vez en más de 200 años que se organiza un evento de recaudación de fondos de esta magnitud”, expresó.

Además, remarcó: “Estamos muy satisfechos porque logramos recaudar el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas con la mejor tecnología del mundo. ¡Nos lo propusimos y lo cumplimos!”.

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La subasta presencial reunió objetos donados por reconocidas personalidades del deporte y el espectáculo. Entre los artículos más destacados estuvieron los guantes autografiados por Emiliano “Dibu” Martínez, que alcanzaron los 20 millones de pesos, y una camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili, adjudicada por el mismo monto.

También se remató una gorra firmada por Franco Colapinto por 8 millones de pesos, mientras que tres camisetas de los futbolistas Cristian Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez se vendieron juntas por 15 millones.

La iniciativa solidaria continuará el próximo jueves 19 de noviembre con una subasta virtual a través del Banco Ciudad, en la que estarán disponibles el sombrero y los anteojos donados por Abel Pintos, junto con otros artículos de artistas como Duki, Lali, Bizarrap y Ciro Martínez.

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Para participar, los interesados deberán registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad. La información sobre la convocatoria se encuentra disponible en uba.ar/porlauba.

Desde la Universidad explicaron que la incorporación del robot quirúrgico permitirá realizar operaciones con mayor precisión, reducir complicaciones y mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes. Además, el equipamiento será utilizado para la formación de profesionales de la salud.

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, destacó la importancia de garantizar el acceso a este tipo de tecnología. “La tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”, afirmó.

La UBA también informó que continuará recibiendo donaciones y publicará los avances del proceso de compra, junto con la rendición de cuentas. Una vez finalizada la auditoría, los fondos excedentes se destinarán a complementar la plataforma robótica con nuevo equipamiento.

Con el objetivo económico cumplido y la próxima subasta todavía pendiente, la participación de Abel Pintos y Marcelo Gonzalez formó parte de una iniciativa que busca ampliar el acceso a tecnología médica de alta complejidad en el sistema de salud pública.