La Libertad Avanza convocó para el próximo martes a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para debatir el proyecto de reforma electoral.

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El encuentro en comisiones se dará el próximo martes 17 desde las 15:00 en el Salón Arturo Illia, para debatir el proyecto que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que incluye otros aspectos como la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral.

El debate por la eliminación de las PASO, ha tenido sus complicaciones, ya que la comisión encargada de debatir el tema solo se reunió dos veces. Y en ambos el resultado fue un fracaso y se debió llamar a cuarto intermedio.

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Por otro lado, el proyecto eleva los requisitos para los partidos políticos: donde exige reconocimiento en al menos diez distritos para obtener personería jurídica y fija nuevos pisos de afiliación y de votos para mantenerla. Y los partidos pueden perderla si no participan en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzan el porcentaje mínimo establecido.

También se restringen las condiciones para fusionar agrupaciones y conformar alianzas electorales, y se prohíbe contratar servicios de personas extranjeras para las campañas.

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En materia de financiamiento, elimina los aportes estatales específicos para campañas y amplía el financiamiento privado, con aportes sin límite de personas y empresas, de forma regulada y trazable, con el objetivo declarado de reducir la influencia del narcotráfico.

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La iniciativa también modifica la Boleta Única de Papel para permitir marcar una opción que vote por la lista completa de una agrupación e incorporar las categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento, entre otros aspectos más.

Este proyecto, resulta de suma importancia para el oficialismo el cual puesta a emitir dictamen con el respaldo de los bloques aliados para poder debatir y aprobar la iniciativa en la última sesión del actual período ordinario, que se realizará el 26 de noviembre.

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Para esto el Gobierno mantiene conversaciones con los bloques aliados para conseguir los votos favorables, 37 en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados, los cuales son necesarios para la sanción del proyecto.