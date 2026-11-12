El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno Nacional que profundice la acumulación de reservas y que fortalezca la resiliencia económica para enfrentar la volatilidad en los mercados financieros.

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Julie Kozack portavoz del organismo, mencionó en su habitual conferencia de prensa que las autoridades argentinas "están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria”.

Para el Fondo, Argentina logró avances significativos en el proceso de estabilización macroeconómica. En este sentido, la vocera remarcó que la inflación continúa en descenso.

“Se han alcanzado logros importantes en materia de disciplina fiscal, logrando pasar de una situación de déficit a una de superávit. Asimismo, la posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado los objetivos establecidos en el programa”, sostuvo.

En otro pasaje de su conferencia, Kozack se refirió a la volatilidad de los mercados, donde recomendó que no se debe “dar una importancia excesiva a las fluctuaciones de corto plazo”.

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En la misma línea, sostuvo que la atención del Fondo se centra en la “solidez de los fundamentos económicos de Argentina” y en la “importancia de continuar con la implementación de las políticas acordadas”.

"La volatilidad reciente en los mercados y los movimientos observados ponen de relieve la importancia de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina”, agregó.

Por otro lado, la vocera del FMI evitó precisar la fecha para que el directorio del organismo discuta la tercera revisión de du acuerdo con Argentina y el desembolso de $900 millones de dólares.

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Donde mencionó que si bien el equipo técnico ya alcanzó un entendimiento con las autoridades, todavía resta la aprobación formal del directorio del organismo.

“El equipo mantiene una estrecha colaboración con las autoridades y está ultimando la documentación necesaria para someter dicha revisión a la consideración de nuestro Directorio Ejecutivo”, indicó.

Dicha revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de $20.000 millones de dólares. Y el programa establece compromisos vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de determinadas metas económicas.