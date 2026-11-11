El Papa León XIV se despidió de la Argentina con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, luego de partir rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica. En sus palabras, agradeció el recibimiento del pueblo argentino, aseguró haberse sentido “como en casa” y destacó el vínculo con su antecesor, Francisco, al afirmar: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Ads

A través de una declaración difundida en sus canales digitales, el Santo Padre realizó un balance de su visita y expresó su gratitud por las muestras de afecto y hospitalidad recibidas durante su estadía en el país.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, manifestó León XIV.

Puede interesarte

Uno de los pasajes más destacados de su mensaje estuvo dedicado al legado de Francisco y al vínculo que aseguró haber construido con la Argentina durante su recorrido. En ese contexto, expresó: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Además, el Pontífice hizo un llamado a mantener la unidad entre los fieles y a continuar fortaleciendo la fe cristiana. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, pidió.

Ads

Finalmente, León XIV cerró su mensaje con una expresión de afecto hacia el pueblo argentino: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”. De esta manera, concluyó formalmente su primera visita pastoral al país y dio paso a la siguiente etapa de su agenda internacional en Perú.

Ads