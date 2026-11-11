El fiscal Sandro Abraldes pidió que Cristian “Pity” Álvarez sea condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Además, pidió su inmediata detención, una vez terminada la internación.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso sus alegatos, donde enumeraron las pruebas y los testimonios que se presentaron a lo largo del juicio. Por otro lado, si bien se esperaba que Álvarez participara de la audiencia por Zoom, dijo que no tenía interés en hacerlo y fueron sus abogados quienes los representaron.

Al comienzo de su alegato, Abraldes apuntó contra la decisión del músico de llevar un arma de fuego. Para luego mostrar la fotografía de Cristian Díaz, la víctima del homicidio, y afirmó: “Esta foto que están viendo muestra a la única víctima de este proceso, Cristian Díaz. A Cristian lo mató Pity”.

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El fiscal sostuvo que cuando ambos se encontraron, el músico ya estaba armado y que había decidido llevar un arma con la intención de utilizarla. Al mismo tiempo, señaló que Álvarez no estaba inscripto como legitimo usurario de armas de fuego. “Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó Abraldes, y recordó que para tener un arma se necesita autorización estatal.

En otro pasaje del alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal vinculó la tenencia del arma con el consumo de sustancias del músico, y sostuvo que no podía analizar ambas cuestiones por separado. Y mencionó otros episodios en los que Álvarez había sido señalado por circular armado o amenazar con un arma.

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También reconstruyó la secuencia del crimen a partir de las declaraciones de testigos. Además de citar a la ex pareja del cantante, el fiscal mencionó los dichos de Carlos Ulises Stiempcich, testigo del ataque.

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Este declaró que Díaz se sacó la campera e hizo un amague, pero no llegó a agredir físicamente al músico. Según relató, el acusado le disparó en la cara y cuando cayó al suelo, volvió a dispararle en varias oportunidades.

“Le disparó primero para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz esté muerto. No con tres, cuatro fueron, y tres impactaron en Díaz. El imputado tenía la intención de matar”, detalló. Y agregó: “Pity andaba armado desde siempre, y Díaz no era ningún cobarde. Pity se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”.

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Por último, el fiscal habló del pedido de disculpas del acusado, donde mencionó que “para la fiscalía, esas palabras fueron sinceras”, sin embargo, "el código penal no protege solamente a las personas buenas o malas. Protege a todos por igual".

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Después de los alegatos de la fiscalía de hoy, el proceso entrará en su tramo final, ya que el viernes será el turno de la defensa de Álvarez, que expondrá sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29.

De esa manera, quedarán completadas las exposiciones de las partes y el juicio avanzará hacia la resolución del tribunal.