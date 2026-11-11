El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde dejó un mensaje de esperanza, compromiso y fe.



Ante más de 1.300.000 de personas, el Sumo Pontífice reflexionó sobre los desafíos de las nuevas generaciones y advirtió sobre los peligros de una sociedad dominada por el dinero, la apariencia y la búsqueda permanente de reconocimiento.

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En el marco de su visita apostólica a la Argentina, el Papa llegó al lugar a bordo del papamóvil y fue recibido entre aplausos, canciones y muestras de afecto. El encuentro incluyó testimonios de jóvenes que compartieron sus historias personales y experiencias de vida, antes de dar paso al mensaje central del líder de la Iglesia católica.

En uno de los tramos más destacados de su discurso, León XIV llamó a no rendirse frente a los llamados “ídolos de nuestro tiempo”, entre los que mencionó el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

También hizo referencia a los comportamientos que pueden surgir en las redes sociales por la necesidad de aprobación, como mentir, traicionar o humillar a otras personas.

“¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”, expresó el Pontífice, quien además pidió a los jóvenes que, si alguna vez caen, tengan la fuerza para levantarse y no permitan que nadie les quite la libertad que Dios les dio.

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Otro de los ejes centrales de su mensaje estuvo relacionado con la necesidad de construir una Iglesia abierta, capaz de recibir a quienes se alejaron de la fe o atravesaron experiencias que los hicieron sentir excluidos.

“Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa”, afirmó León XIV, al remarcar que nadie necesita tener la vida resuelta para acercarse a Jesús.

En ese sentido, recordó el relato bíblico de Zaqueo, quien buscaba ver a Jesús y terminó siendo llamado por él. A partir de esa historia, sostuvo que Dios siempre sale al encuentro de las personas, independientemente de sus errores o de su pasado.

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“Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”, manifestó, y pidió a las comunidades religiosas mantener sus puertas abiertas para acompañar a quienes buscan respuestas y necesitan ayuda.

Durante la vigilia, el Papa también convocó a los jóvenes a transformar la fe en acciones concretas y a comprometerse con las personas que atraviesan situaciones difíciles.

“Compartan el pan con quien pasa hambre, abran sus puertas al que no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar”, expresó.

Además, destacó que existen sufrimientos que no siempre son visibles y que requieren escucha, acompañamiento y palabras de aliento.

En esa línea, invitó a seguir el ejemplo de Jesús y a construir una sociedad basada en el amor al prójimo, la empatía y la misericordia.

“Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”, pidió.

En el tramo final de su discurso, León XIV retomó el lema de su visita apostólica a Sudamérica y dejó a los jóvenes una misión: llevar el mensaje de Jesús a sus comunidades y, especialmente, a quienes se sienten alejados de la Iglesia.

“Como Sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: ¡Vayan y anuncien!”, sostuvo.

El Pontífice también anunció la bendición de una cruz que recorrerá distintas comunidades y expresó su deseo de que ese símbolo transmita el amor de Cristo de un corazón a otro.

Finalmente, encomendó a los jóvenes a la Virgen de Luján y cerró su mensaje con una convocatoria que sintetizó el espíritu de su encuentro en Palermo: “¡Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”.