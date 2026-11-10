El Papa León XIV lideró hoy su segunda misa en el país en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde pronunció una sentida homilía que se centró en la rica tradición de santidad de la región y en el compromiso evangelizador de los fieles.

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Durante la ceremonia celebrada ante una multitud en el Polo Aeronáutico cordobés, el Sumo Pontífice destacó que la región "ha sido rica en frutos de santidad" y recordó al cura Brochero y a Mama Antula, dos personas que dieron la vida por el Evangelio. Además, nombró a todos los santos y beatos de la Argentina, en una homilía que se centró unicamente en lo religioso.

"Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad", afirmó León XIV.

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En esa línea, pidió tener presente que, habiendo sido arrancado del poder de las tinieblas, el creyente ha sido trasladado "a la luz de Dios".

Ante los miles de peregrinos reunidos, advirtió: "El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración."Celebramos esta misa por la santificación del pueblo argentino".

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