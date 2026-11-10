El papa llegó a la provincia de Córdoba para protagonizar la celebración de su segunda misa en el país, en una jornada que promete convocar a una multitud de fieles. Según las estimaciones, se espera la presencia de alrededor de un millón de personas.

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La ceremonia tendrá lugar en la Escuela de Aviación Militar, donde desde las primeras horas del día comenzaron a concentrarse peregrinos provenientes de distintos puntos de la Argentina. La expectativa por la llegada del Pontífice generó un importante movimiento en la capital cordobesa, con un amplio operativo de seguridad, tránsito y organización para recibir a los asistentes.

La misa constituye uno de los momentos más significativos de la agenda papal en el interior del país y representa una oportunidad de encuentro entre León XIV y miles de creyentes que se acercaron para participar de la celebración.

La visita a Córdoba se desarrolla durante el tercer día de la estadía del Papa en la Argentina. Además de la celebración eucarística, el itinerario contempla encuentros con representantes de la Iglesia, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Después de completar sus actividades en Córdoba, León XIV emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, donde continuará con su agenda pastoral.

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