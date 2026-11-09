Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el domicilio del sujeto que intentó vulnerar, con autorizaciones falsas, los anillos de seguridad implementados por la llegada del Papa León XIV.

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El operativo impulsado por el Juzgado Federal N°1, a cargo de la Dra. María Servini, comenzó ayer luego de que se identificara a un hombre de 25 años intentar ingresar al escenario montado en el Monumento de Los Españoles, con una motocicleta que tenía patente y credenciales falsas.

De forma inmediata, intervino el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, quienes trasladaron al detenido a la sede de la dependencia federal.

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A su vez, la magistratura ordenó a los federales el allanamiento del domicilio del aprehendido, ubicado en el barrio de Palermo. Durante el operativo, los uniformados incautaron 1 pistola 9 mm, municiones y cargadores de distintos calibres, 1 credencial apócrifa, bases de cargadores HT y de radiofrecuencia, 43 equipos de trunking, baterías HT, equipos de radiofrecuencia, radios, “chapa y placa de jerarquía policial”, 1 chapa patente con inscripción alusiva a radio aficionado, 2 cámaras corporales, 3 notebooks, 2 computadoras, 1 tablet ,2 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en el marco de la causa caratulada “Intimidación Publica y Falsificación de documento público”.

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