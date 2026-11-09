Luego de estar ausente en la misa central del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles de Palermo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Vilarruel reveló que no recibió una invitación por parte del Gobierno Nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires.

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“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, le reveló la presidenta del Senado en X, a un usuario que cuestionó que no estuviera incluida entre los funcionarios presentes entre el público.

A su vez agregó: "Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”.

Por otro lado, quienes si estuvieron presentes en la misa, además del Presidente Javier Milei, se encuentran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, además de otros integrantes del Gabinete como el ministro coordinador, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Presti (Defensa), entre otros. A su vez, estuvieron presentes jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; su vicejefe Clara Muzzio.

Aunque se destaca que Villarruel si estuvo presente el domingo en el encuentro que mantuvo el Papa León XIV en el Palacio Libertad, donde tras especulaciones el Gobierno optó por invitarla junto a 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño; jueces de la Corte Suprema; diputados y senadores de todos los espacios, entre otros invitados.

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En este acto, la vicepresidente tuvo un breve encuentro con el Sumo Pontífice, que fue a saludarla al pie del escenario tras su discurso.

En este sentido, en su dialogo con la prensa tras finalizar el acto, Villarruel se refirió al discurso del Papa León XIV, donde menciono que el pontífice realizó "un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”. Al tiempo que enfatizó que “hace falta la unidad nacional, que la clase política se hable entre sí. Por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde seamos todos hermanos”.

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