En el marco de su visita por el país, Amnistía Internacional Argentina, le entregó una carta abierta al Papa León XIV donde le solicitó que haga un llamado a garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, proteger el trabajo digno y la justicia social, y respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica.

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En su mensaje que difundieron por X, mientras el Pontífice visitaba al Cottolengo Don Orione de Claypole, la organización puso el foco en la situación de las personas con discapacidad. En ese sentido, advirtió que los recursos destinados a políticas para ese sector serían en 2027 un 24% inferiores en términos reales a los de 2023.

"Garantizar derechos no es caridad, es una obligación del Estado", expresó Amnistía Internacional, quienes consideraron que el recorrido del Papa por distintas instituciones representa una oportunidad para visibilizar problemáticas sociales y reclamar respuestas de las autoridades.

En su escrito, la entidad manifestó su preocupación por las consecuencias de las políticas económicas sobre los derechos humanos y señaló que, si bien reconoce los desafíos que atraviesa el país, las decisiones gubernamentales deben contemplar su impacto sobre los sectores más vulnerables. En este sentido, también cuestionó los recortes en áreas como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad social.

Entre los otros temas planteados, Amnistía Internacional mencionó las dificultades de financiamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad, las condiciones laborales, los ingresos de los jubilados y las restricciones al derecho de huelga.

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A su vez, advirtió los obstáculos que enfrentan los jóvenes para estudiar y trabajar, el hostigamiento a periodistas y organizaciones sociales, y el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas.

Por otro lado, la organización pidió prestar atención a las condiciones de detención en las cárceles, la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y a los recortes en políticas contra la violencia de género, el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y las situaciones de discriminación que afectan a personas LGBTI+ y migrantes.

En el tramo final de su carta dirigida al sumo pontífice, Amnistía Internacional le solicitó al Papa León XIV que reclame ante las autoridades y la sociedad argentina por el respeto de los derechos humanos y rechace "toda forma de violencia, discriminación y exclusión".

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"Los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo de un país. Son una condición indispensable para construir una sociedad democrática, justa y verdaderamente libre", expresaron.

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