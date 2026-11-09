León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios de la institución. Durante su discurso, el Pontífice dejó un mensaje contundente sobre la inclusión y la dignidad humana: “Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición”.

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La actividad se desarrolló en el marco de su segunda jornada en el país y tuvo como eje central el reconocimiento del trabajo de quienes acompañan y cuidan a personas con discapacidad, además de una reflexión sobre el rol de la sociedad frente a la exclusión y las desigualdades.

En su intervención, León XIV agradeció las palabras de monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, y del hermano Jorge Silanes, director del establecimiento. También hizo referencia a los testimonios de Marta y Norma, dos mujeres residentes del hogar, cuyas experiencias sirvieron como punto de partida para desarrollar su mensaje.

El Papa tomó como referencia la figura de San Luis Orione, fundador de la congregación, quien definía a estos establecimientos como una verdadera “ciudad de la caridad”. A partir de esa concepción, trazó un paralelismo con tres ciudades vinculadas a la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania.

Sobre Belén, destacó que allí “se respira el amor a la vida”, capaz de transformar incluso las condiciones más difíciles en un verdadero hogar. De Nazaret resaltó el valor del trabajo y la integración social, mientras que presentó a Betania como un espacio de encuentro que permite superar el individualismo y experimentar el amor de los demás. “Lugares así hacen sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son”, expresó, retomando especialmente el testimonio de Norma.

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Durante su discurso, León XIV también recuperó palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas en 1980 durante un Ángelus en Osnabrück, Alemania, dirigido a personas con discapacidad. En aquella oportunidad, el pontífice había señalado que el amor de Dios constituye “el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida” y que quienes atraviesan impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como amigos de Jesús y especialmente amados por Él.

Además, retomó conceptos de su reciente encíclica Magnifica humanitas, en la que plantea que la construcción de una “civilización del amor” requiere un trabajo constante, aunque muchas veces menos visible que otras grandes obras.

En ese sentido, definió ese proceso como “una construcción más lenta, menos visible y menos llamativa”, pero fundamental para transformar los vínculos sociales.

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Hacia el cierre de su mensaje, el Pontífice puso el foco en la realidad argentina y expresó su deseo de que el país consiga que “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”.

También convocó especialmente a los jóvenes a comprometerse con el voluntariado y a participar de instituciones que trabajan por quienes más necesitan acompañamiento. “¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”, manifestó, antes de interpelar directamente a los presentes sobre la posibilidad de que ellos mismos formen parte de esa generación.

En el tramo final de la visita, León XIV hizo referencia a la capilla del establecimiento, donde se conserva la reliquia del corazón incorrupto de Don Orione, sacerdote italiano canonizado en 2004 por Juan Pablo II.

El Papa recordó que ese corazón continúa transmitiendo un mensaje que atraviesa la historia de la congregación: “La caridad salvará al mundo”. También recuperó las palabras pronunciadas por Juan Pablo II durante la canonización del fundador, cuando lo definió como “este estratega de la caridad”.

Finalmente, pidió que Dios modele los corazones de quienes forman parte de la institución para que sean “ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad”.

Como síntesis de su visita, León XIV destacó el valor cotidiano del trabajo que se desarrolla en el Pequeño Cottolengo y la importancia de construir espacios donde cada persona pueda sentirse parte de una comunidad.

“Hay lugares (como este Hogar) en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira. Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”, concluyó.