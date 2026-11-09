En una exposición de aproximadamente 25 minutos, el pontífice abordó distintos temas de la realidad política, económica y social del país, con fuertes definiciones sobre la corrupción, el aborto, el trabajo y la necesidad de recuperar el diálogo.

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Uno de los conceptos centrales de su mensaje estuvo relacionado con el modelo económico y la importancia de poner a las personas en el centro de las decisiones. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

En ese sentido, León XIV hizo referencia a las dificultades que atraviesan numerosas familias argentinas, los trabajadores, las personas desempleadas y los adultos mayores. Además, destacó el valor del trabajo como herramienta para sostener a los hogares y reclamó políticas que generen oportunidades y permitan que el crecimiento alcance también a los sectores más vulnerables.

El Papa también puso el foco en la situación de los jóvenes que deciden emigrar para desarrollar sus proyectos personales y profesionales. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, expresó. Frente a ese escenario, consideró fundamental fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación, con el objetivo de ofrecerles a las nuevas generaciones herramientas para construir su futuro en el país.

Otro de los ejes destacados del discurso estuvo vinculado con la defensa de la vida desde la concepción. Al referirse a la responsabilidad de las generaciones actuales frente al futuro, León XIV sostuvo: “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”.

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El pontífice también extendió su planteo a las personas enfermas, dependientes o con discapacidad, y remarcó la importancia de acompañarlas, aliviar su sufrimiento y garantizar que sean tratadas con dignidad. En esa línea, afirmó que la vida de cada persona conserva un valor que ninguna circunstancia puede disminuir.

Durante su exposición, León XIV realizó una advertencia sobre el impacto de la corrupción en las instituciones democráticas y en la confianza de la sociedad hacia sus representantes. “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, señaló el Papa, al tiempo que reclamó integridad y responsabilidad a quienes ocupan cargos públicos.

También mencionó al crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas como problemáticas que afectan la convivencia social, alimentan la violencia y perjudican el bien común. Ante estas situaciones, consideró indispensable fortalecer las instituciones y promover acciones coordinadas entre los Estados.

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En relación con las responsabilidades de los dirigentes, sostuvo que la autoridad debe ejercerse como un servicio a la comunidad y que quienes gobiernan tienen la obligación de reconocer los límites del poder que les fue confiado.

Asimismo, defendió la importancia de preservar la democracia a través del sufragio, la participación ciudadana, la libertad de expresión y el respeto por la ley.

León XIV también dedicó una parte de su mensaje a la necesidad de superar las diferencias mediante el diálogo, tanto dentro de la Argentina como en el escenario regional.

El pontífice consideró que América del Sur cuenta con una historia compartida y tradiciones culturales que pueden servir como punto de partida para fortalecer la cooperación entre los países. En ese marco, pidió defender los intereses nacionales “mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos”.

Su planteo estuvo orientado a promover una convivencia democrática en la que las diferencias puedan resolverse a través de la escucha, el respeto y la construcción de consensos.

Otro de los temas abordados fue la riqueza natural de la Argentina. León XIV destacó los recursos del país, entre ellos sus tierras productivas, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y ecosistemas. Al respecto, sostuvo que el desarrollo económico debe contemplar el cuidado del ambiente y las necesidades de las comunidades que habitan esos territorios.

El Papa planteó que el aprovechamiento de los recursos naturales debe estar vinculado con el bienestar de las personas y con la preservación de las condiciones de vida para las generaciones futuras.

Hacia el cierre de su intervención, el actual Papa dejó un mensaje sobre la responsabilidad de cada generación en la construcción del futuro nacional. “Que quienes vengan después reciban una patria unida a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”, manifestó.

Finalmente, concluyó con una bendición para el país y sus habitantes, en el marco de una visita que comenzó con un fuerte mensaje sobre la dignidad humana, la responsabilidad política y la necesidad de construir una sociedad con mayores oportunidades y unidad.