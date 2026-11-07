La Ciudad de Buenos Aires vive este sábado una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que desde las 10 de la mañana reúne a organizaciones sociales, colectivos de diversidad y participantes de distintos puntos del país. La jornada combina expresiones culturales, propuestas recreativas y reclamos por la ampliación de derechos.

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Las primeras actividades se desarrollaron en el centro porteño, donde abrió una extensa feria de emprendimientos, organizaciones civiles y proyectos independientes. Los puestos se distribuyeron sobre la calle Cerrito, entre Sarmiento y avenida Belgrano, y en la zona de la Plaza de los Dos Congresos.

La programación artística comenzó a las 11 en el escenario Nadia Echazú, ubicado en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Allí se organizaron presentaciones musicales, intervenciones culturales y actividades que forman parte de una celebración que este año alcanza su 35ª edición.

Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, la convocatoria también pone el foco en la situación de las personas travestis y trans, la violencia por motivos de identidad de género y la necesidad de avanzar con nuevas herramientas legislativas contra la discriminación.

Entre los principales pedidos de las organizaciones se encuentran la aprobación de una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y el tratamiento del proyecto Reconocer es Reparar, que contempla medidas de reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores.

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La jornada también incorporó acciones vinculadas con la salud pública. La organización AHF Argentina dispuso un espacio de testeos gratuitos, voluntarios y confidenciales de VIH sobre la calle Lima, entre Belgrano y Moreno, con atención programada hasta las 14. La iniciativa buscó promover el diagnóstico temprano y facilitar el acceso a información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual.

En paralelo, desde las 14 comenzó la concentración convocada por la Línea Histórica de la Marcha del Orgullo, con actividades propias y una movilización prevista para más tarde.

Uno de los cambios más importantes de esta edición es el recorrido. A diferencia de otros años, las columnas no partirán desde Plaza de Mayo, debido al operativo de seguridad dispuesto por la visita del papa León XIV. El desplazamiento principal está programado desde las 16 por Avenida de Mayo, con destino al Congreso Nacional.

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Una vez que las organizaciones lleguen a la Plaza de los Dos Congresos, está prevista la lectura de un documento con cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional y pedidos de protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La música continuará durante la tarde y la noche con una programación que incluye a La Joaqui, Six Sex, K4OS y otros artistas. El cierre estará a cargo de María Becerra, una de las figuras más convocantes del evento.

De esta manera, la Marcha del Orgullo vuelve a ocupar el espacio público con una combinación de celebración, visibilidad y demandas sociales, en una jornada que todavía tiene por delante su movilización central y los espectáculos de cierre.

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