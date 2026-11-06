La Oficina del Presidente informó que Argentina avanzó en el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se decreten medidas provisionales contra las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, y confirmó que enfrentará a Reino Unido en una audiencia que se desarrollará entre el 10 y 11 de este mes en Hamburgo, Alemania.

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En su comunicado oficial, el Gobierno mencionó que el pasado 13 de octubre presentó un pedido de medidas provisionales con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

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El objetivo de dicha presentación, según precisó el Ejecutivo Nacional, es evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unidos afecten los recursos naturales que pertenecen a Argentina.

En defensa de su postura, el Gobierno de Javier Milei conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional.

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Entre los convocados se encuentra el profesor Marcelo Kohen, ex secretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien en el pasado representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad. En donde este tribunal en 2012 ordenó la liberación del buque como medida provisional.

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Quien también participa es el profesor Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales.

Por último, el tercer integrante es el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

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En el comunicado, el Gobierno sostuvo su defensa de los recursos naturales argentinos, como así también la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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Por último, mencionó que no admitirá intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y dejó en claro su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por ese país.