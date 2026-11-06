La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, aunque solicitó que se investiguen posibles irregularidades fiscales vinculadas con sus ingresos, inversiones y declaraciones patrimoniales.

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En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público pidió que el expediente deje de tramitar bajo la figura de enriquecimiento ilícito y sea trasladado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se analizará si existieron delitos tributarios.

La presentación no implica el cierre de la causa ni un sobreseimiento de Adorni. Por el contrario, el fiscal considera que todavía existen elementos que deben ser examinados, especialmente en relación con la posible omisión de ingresos y bienes ante los organismos de recaudación.

Entre ellos figuran la posible existencia de dólares y activos que no habrían sido declarados oportunamente, las operaciones con criptomonedas, las diferencias entre los registros de plataformas digitales y las declaraciones fiscales, y los ingresos utilizados para financiar determinadas inversiones. También quedaron bajo análisis préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no pudo ser acreditada completamente.

El fiscal solicitó que se investigue si existieron posibles maniobras de evasión vinculadas con los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, entre otros tributos nacionales. Además, pidió que se examinen por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con Leandro Miano, Pablo Feijoo y Matías Tabar.

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El planteo de Pollicita quedó ahora a consideración del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y dispone el traslado de las actuaciones al fuero Penal Económico.

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