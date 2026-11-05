La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este jueves que suspenderá temporalmente las protestas previstas para el viernes 6 de noviembre en 27 aeropuertos del país, luego de un pedido de la Iglesia ante la llegada del papa León XIV a la Argentina, programada para el domingo 8.

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La decisión fue confirmada por el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien aclaró que la suspensión no significa el fin del conflicto con el Gobierno nacional. Según explicó, las medidas de fuerza volverán a implementarse una vez que finalice la visita del pontífice.

El cambio de postura se produjo después de una comunicación del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien manifestó su preocupación por las posibles complicaciones que las protestas podrían generar en el transporte aéreo y el traslado de los fieles.

Ante esta situación, el sindicato aceptó postergar las medidas, mientras que la Iglesia asumió el compromiso de intervenir como mediadora ante el Ejecutivo nacional para intentar encontrar una solución a los reclamos.

“Podríamos decir que en esta, al Gobierno lo salvó el Papa”, expresó Aguiar a través de sus redes sociales. Además, remarcó que los trabajadores comprenden la importancia de la visita y que no buscan impedir el encuentro de León XIV con los argentinos.

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Sin embargo, el dirigente insistió en que las diferencias con el Gobierno siguen vigentes, principalmente por los salarios y las condiciones de funcionamiento del sistema aeroportuario.

En paralelo, ATE confirmó que este viernes a las 11 mantendrá una reunión con el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, en la sede de Transporte, con el objetivo de avanzar en las negociaciones.

Entre los principales reclamos, el gremio denuncia problemas de infraestructura, falta de mantenimiento y deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad técnica de los aeropuertos nacionales e internacionales. También exige mejoras salariales y medidas para proteger tanto a los trabajadores como a las tripulaciones y los pasajeros.

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Otro de los cuestionamientos está relacionado con el destino de los 220.000 millones de pesos que, según ATE, se recaudan anualmente mediante la tasa aérea que abonan los pasajeros al comprar sus pasajes. De acuerdo con los datos difundidos por la organización, menos del 10% de esos fondos se destina a fortalecer la capacidad operativa del organismo o mejorar los ingresos del personal.

Por último, Aguiar aseguró que los vuelos estarán garantizados durante la estadía del Papa, aunque anticipó que las protestas se retomarán inmediatamente después de su partida. También aclaró que la decisión representa un gesto hacia León XIV y no un respaldo al presidente Javier Milei ni al ministro de Economía, Luis Caputo.

De esta manera, se desactiva la medida que podía provocar demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país, pero el conflicto laboral permanece abierto y a la espera de nuevas negociaciones.