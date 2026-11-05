La clínica psiquiátrica de Castelar donde Cristian “Pity” Álvarez permanece alojado desde el 2 de octubre, informó a la Justicia que el músico dio positivo por cocaína tras asistir a la audiencia en la que declaró por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

Ads

En el acta que presentó la institución, señalan que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconoció que había recibido la sustancia durante su salida del Solar Colonial y que había consumido una parte. “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá", les dijo a los profesionales de la institución, según consta el documento dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4.

De acuerdo a lo descrito en el documento, Álvarez salió de la clínica en ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personas de su entorno. Durante la audiencia, el enfermero no pudo permanecer junto a él de manera continua debido a las medidas de seguridad dispuestas.

A su regreso, el personal intentó revisar sus pertenencias, y antes de que pusieran las manos en sus bolsillo, él destruyó un envoltorio confeccionado con fragmentos de bolsas plásticas, al tiempo que, intentaba aspirar un polvo blanco.

Según consta en el informe, cuando los enfermeros le preguntaron que sustancia llevaba, Álvarez respondió que era cocaína y aseguró que se la habían suministrado durante la audiencia. “Esto me hace bien”, habría dicho. Y posteriormente se negó a identificar a quien le suministró la sustancia, y alegó que se trataba de un “secreto de adicto”.

Ads

Los profesionales también detallaron que el 29 de octubre le habían realizado un análisis de detección de drogas en orina, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, al repetir el estudio el 3 de noviembre, el resultado fue positivo para cocaína.

A raíz de este hecho, la clínica volvió a desaconsejar los traslados del músico para participar presencialmente del proceso penal. Según advirtieron, durante las salidas, no pueden controlar ni supervisar a las personas de su entorno, lo que dificulta sostener su abstinencia y el tratamiento.

A su vez en una entrevista a Infobae, el abogado defensor del músico Javier Baños, se mostró sorprendido por la noticia y mencionó que Álvarez se encontraba bajo abstinencia varios días, e incluso llegó a comentar que ahora entendía porque declaró "tan bien y de corrido cuatro horas”, al tiempo que comentó que “cuando está drogado parece normal”.

Ads

Puede interesarte