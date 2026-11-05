El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al frente de la coordinación de la Unidad Médica Presidencial, organismo encargado de la atención sanitaria del Presidente de la Nación. La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 505/2026, firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Según establece la normativa, la dimisión tiene efectos a partir del 1° de octubre de 2026, aunque su formalización se conoció recién este 5 de noviembre.

Hoffmann había sido designado en el cargo el 8 de marzo de 2024, durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, mediante el Decreto 389/2024. Desde entonces, se desempeñó como coordinador de la estructura médica que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

Entre los aspectos más llamativos de la resolución se encuentra la ausencia de precisiones sobre los motivos que llevaron al funcionario a presentar su renuncia. El texto oficial señala que Hoffmann comunicó su decisión mediante una nota administrativa y que las áreas competentes no formularon objeciones para aceptar la dimisión.

Además, los informes incorporados al expediente indican que el médico no registra deudas ni obligaciones pendientes de rendición patrimonial. También se dejó constancia de que no se encuentra involucrado en sumarios administrativos en trámite.

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La resolución instruyó a la Dirección General de Administración a efectuar el pago de la liquidación final correspondiente.

Por el momento, la disposición oficial no incluye el nombramiento de un reemplazante ni brinda detalles sobre cómo quedará conformada la conducción de la Unidad Médica Presidencial tras la salida de Hoffmann.

El movimiento se produce en un área particularmente sensible de la estructura presidencial, debido a su responsabilidad en la atención y el seguimiento sanitario del jefe de Estado.

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