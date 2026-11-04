La Comisión de Deportes del Senado de la Nación, presidida por el senador nacional bonaerense Maximiliano Abad, otorgó dictamen favorable al proyecto conocido como Ley Joaquín durante una reunión realizada en el Salón Arturo Illia. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción unánime de la Cámara de Diputados, completó su tratamiento en comisiones y quedó habilitada para ser debatida y votada en el recinto.

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El proyecto busca establecer normas obligatorias de prevención y seguridad en clubes, establecimientos educativos y espacios públicos donde se desarrollan actividades deportivas, con especial atención a la protección de niños y adolescentes.

Entre las principales disposiciones, contempla el anclaje obligatorio de arcos de fútbol, aros de básquet y postes, la colocación de coberturas amortiguadoras en columnas y estructuras rígidas, y la realización de inspecciones técnicas periódicas. Los controles estarán bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes de la Nación y de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

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La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que perdió la vida luego de que un arco de fútbol sin sujetar cayera sobre él. La propuesta busca evitar que se repitan accidentes de estas características mediante la implementación de medidas de seguridad en los espacios destinados a la práctica deportiva.

Durante la reunión, Abad destacó la importancia de avanzar con la iniciativa y expresó: “¿Hay algo más importante que la seguridad de nuestros hijos? ¿Hay algo más necesario que la práctica del deporte en todas las edades? Con el empuje de muchas familias tratamos en el Senado el proyecto de Ley Joaquín”.

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En ese sentido, el senador remarcó la responsabilidad de las instituciones y de quienes tienen a su cargo la gestión de los espacios deportivos para prevenir situaciones de riesgo. “La dirigencia tiene que estar siempre un paso adelante para prevenir desenlaces que se podrían haber evitado. Queremos que una muerte que podía ser evitada nunca más tenga un desenlace trágico en la Argentina”, concluyó.

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Con el dictamen favorable de la Comisión de Deportes, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto del Senado, donde se definirá su sanción definitiva.

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