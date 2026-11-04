El ministro de Economía Luis Caputo, se refirió al resultado de las elecciones de medio termino en Estados Unidos, en una charla que mantuvo el funcionario frente a empresarios de la fundación FIEL. El jefe de Hacienda sostuvo que pese a la derrota electoral de los republicanos, quienes perdieron varios escaños frente a los demócratas, el vínculo de Estados Unidos con Argentina no va cambiar.

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“Para la Argentina no cambia nada. Era un resultado esperado. Yo ya lo hablé con el Tesoro (de los Estados Unidos) en el G20. No va a cambiar esencialmente la relación”, aseguró.

En sintonía a esto, remarcó que inversores ya preveían el resultado y que por esto el impacto en Argentina será acotado. "Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto” , afirmó.

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Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense tras imponerse en distritos y estados clave, y le quitaran la mayoría en ambas cámaras a los republicanos. Tras esto, se auguraba que existiera un caída en los mercados, lo que históricamente suele ocurrir cuando pierden los oficialismos, sin embargo eso no ocurrió.

En este contexto, Caputo sostuvo: "Por la victoria de los demócratas, algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados. Y adivinen qué: el mercado ya se había adelantado. Entonces, no nos comamos la curva de lo que creemos que va a pasar”.

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Y en esta línea habló sobre la cotización del dólar y dijo que “todos repiten que el año que viene el tipo de cambio va a subir. Déjenme decirle algo si esto fuera 100% consenso ya estaría pasando”.

En otro pasaje de su charla frente a empresarios, el funcionario defendió el plan del Gobierno del presidente Javier Milei, e insistió en que durante el año electoral no habrá volatilidad y aseguró que ve un 2027 “más tranquilo”. Aunque advirtió que como ministro de Economía debe de estar preparado para que esas expectativas no se cumplan.

En otro tramo, Caputo reafirmó que el equilibrio fiscal seguirá siendo una prioridad para la gestión de Javier Milei, en este sentido comentó que “perder nuestro ancla principal sería un enorme error” y consideró que esa decisión afectaría a "las expectativas y la credibilidad del país".

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“Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer”, subrayó.

Por último, el funcionario se dedicó a elogiar la convicción de Javier Milei para sostener el rumbo económico, en el mismo sentido que sostuvo que ningún otro dirigente político podría reemplazarlo ni tampoco continuar con el mismo programa.

“La gente va a decidir si quiere volver a la locura o quiere apostar a ser un país serio con crecimiento”, concluyó.