La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones temporales para la circulación de camiones, acoplados y semirremolques en distintas rutas nacionales del país, en el marco del operativo previsto por la visita del Papa León XIV a la Argentina. La medida comenzará a aplicarse este viernes 6 y se extenderá hasta el viernes 13, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los riesgos viales durante los desplazamientos vinculados con las actividades del pontífice.

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La limitación estará vigente todos los días, entre las 06:00 y las 22:00, en ambos sentidos de circulación. La disposición alcanza a camiones medianos y pesados, además de acoplados y semirremolques, mientras que los autos particulares, las motos y las camionetas de uso común podrán circular con normalidad.

En la provincia de Buenos Aires, las restricciones comprenderán la ruta nacional 5, entre Chivilcoy y Luján, y la ruta nacional 7, en los tramos que conectan Carmen de Areco con Luján y la avenida General Paz con esa misma localidad.

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También habrá limitaciones en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. El operativo abarcará la ruta nacional 9, desde Campana hasta la avenida General Paz; la ruta nacional 8, entre el peaje Larena, en Pilar, y el Acceso Norte; la autopista Ezeiza-Cañuelas, desde Cañuelas hasta la avenida General Paz; y la autopista Buenos Aires-La Plata, entre Hudson y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Córdoba, las restricciones alcanzarán la ruta nacional 19, entre Arroyito y la capital provincial; la ruta nacional 9 Norte, desde San José de la Dormida hasta Córdoba; la ruta nacional 60, entre Deán Funes y su empalme con la ruta nacional 9; la ruta nacional 38, desde Cruz del Eje; y la ruta nacional 36, entre Río Cuarto y la capital. Además, se incluirá la autopista Rosario-Córdoba, en el tramo comprendido entre Villa María y Córdoba.

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La normativa contempla excepciones para los vehículos que transporten productos esenciales, como leche cruda y derivados lácteos, animales vivos, frutas y hortalizas, medicamentos y combustibles. También podrán circular los camiones cisterna de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, así como los vehículos que transporten gases medicinales destinados a centros de salud o a la asistencia domiciliaria.

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La medida tampoco alcanzará a los vehículos de emergencia, los servicios de auxilio para unidades averiadas o accidentadas, los móviles de prensa y los transportes de residuos sólidos urbanos, entre otros casos contemplados en la disposición. La fiscalización estará a cargo de los organismos competentes, en coordinación con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Gendarmería Nacional Argentina.

Las restricciones forman parte del operativo de seguridad y logística organizado para la visita oficial del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Las autoridades buscan facilitar los desplazamientos y reducir los riesgos en los corredores que conectan los principales puntos donde se desarrollarán las actividades.

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