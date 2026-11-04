La comunidad universitaria volverá a las calles este miércoles 4 de noviembre con una nueva jornada de protesta en defensa de la educación pública. Bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad”, se realizará la denominada Marcha de las Velas, una movilización que busca visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

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La convocatoria es impulsada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), gremios docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y distintos centros de estudiantes.

La concentración está prevista para las 18:00 en Plaza Houssay, desde donde los manifestantes marcharán hacia los Tribunales porteños. Desde las 19:00, se desarrollará una clase pública de Derecho Constitucional como parte de las actividades de protesta.

Desde la organización señalaron que la movilización tiene como objetivo defender la universidad pública y reclamar la aplicación de una ley que contempla recursos para el funcionamiento de las instituciones, la recomposición salarial de docentes y nodocentes y el fortalecimiento de las becas estudiantiles.

En un escenario de tensión política y judicial, el reclamo universitario continúa abierto y suma una nueva jornada de movilización para exigir respuestas concretas del Ejecutivo.

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