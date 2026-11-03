El Gobierno nacional anunció este martes un paquete de cuatro medidas económicas orientadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y promover la actividad productiva. Entre los principales anuncios se destaca la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027.

Ads

Las iniciativas fueron presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su participación en la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), en Buenos Aires. El paquete contempla, además, modificaciones en los planes de facilidades de pago, nuevas alternativas para utilizar saldos fiscales a favor y una línea de crédito destinada al sector automotriz.

El anuncio se produce en un escenario de dificultades para buena parte del entramado productivo, marcado por problemas de liquidez, costos financieros elevados y complicaciones para sostener el capital de trabajo.

La primera medida establece la suspensión de los embargos de ARCA contra las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027. La decisión apunta a darles un mayor margen financiero a las firmas que mantienen deudas tributarias y evitar que las ejecuciones fiscales profundicen sus dificultades operativas.

En paralelo, el Ministerio de Economía anunció la ampliación del régimen de facilidades de pago de hasta 18 cuotas. El nuevo esquema permitirá incorporar deudas fiscales vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, cuando anteriormente el límite alcanzaba al 30 de junio. De esta manera, las empresas tendrán la posibilidad de regularizar obligaciones tributarias más recientes y distribuir los pagos en un plazo mayor.

Ads

La tercera iniciativa permitirá utilizar saldos a favor provenientes del IVA de exportación y de reintegros pendientes para cancelar obligaciones aduaneras.

Según lo anunciado, las pymes podrán utilizar hasta el 100% de esos créditos fiscales para afrontar sus deudas. Para las empresas de mayor tamaño también se habilitará este mecanismo, aunque con porcentajes iniciales menores que se incrementarán progresivamente.

La medida busca mejorar la administración financiera de las compañías que tienen fondos a favor del Estado, pero al mismo tiempo deben cumplir con obligaciones vinculadas al comercio exterior.

Ads

La cuarta medida contempla una nueva línea de financiamiento del Banco Nación destinada a la industria automotriz. El programa ofrecerá una tasa fija cercana al 20% anual y plazos de devolución de tres, cuatro y cinco años. El objetivo oficial es facilitar el acceso al crédito y generar condiciones de financiamiento que permitan sostener las operaciones e impulsar inversiones en el sector.

Durante su exposición, Caputo hizo referencia a la necesidad de mejorar las herramientas de financiamiento para los proveedores de grandes compañías, especialmente mediante el descuento de facturas conformadas. Este mecanismo permitiría que las empresas puedan anticipar el cobro de sus ventas y contar con liquidez sin tener que esperar los plazos habituales de pago.

Con este paquete, el Gobierno busca responder a algunos de los reclamos del sector empresarial y ofrecer herramientas para sostener la actividad. Sin embargo, el alcance real de las iniciativas dependerá de su reglamentación, las condiciones de acceso y su implementación efectiva.