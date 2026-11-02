El círculo político del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a respaldar las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), luego de que la exmandataria Cristina Kirchner manifestara que podría presentarse como la candidata del peronismo.

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En una conferencia de prensa en La Plata, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reiteró que "sencillamente lo que hemos venido diciendo todo este tiempo y lo que nos planteó el gobernador ya a finales del año pasado, que este no era el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a dirimir el año próximo".

Por otro lado, y con respecto al accionar del peronismo, el funcionario indicó: “Seguramente cada sector que tenga la genuina y legítima intención de representar a cada sector del peronismo propondrá a sus candidatos en un marco de posibles PASO”, al tiempo que recordó que "hoy está vigente el esquema de las primarias".

"Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y, como nosotros creemos que es lo más sano en este momento,el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente", sostuvo.

Y remarcó que "no puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca".

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En este sentido, Bianco sostuvo que para construir una alternativa política con “fuerza y legitimidad”, se debe de “confiar en la democracia", abrir la competencia y "dejar que sea la gente la que decida quiénes tienen que ser nuestros candidatos". Y agregó que “nosotros vamos a defender nuestro proyecto y nuestras ideas", nadie está "construyendo un proyecto personal".

La reacción dentro del circulo de Kicillof tiene lugar luego de que se publique una entrevista de Cristina Kirchner con el medio estadounidense Washington Post, donde fue consultada sobre la posibilidad de presentarse como candidata en los comicios del año que viene, a lo que ella respondió: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?".

A su vez, es la primera vez que la exmandataria quien se encuentra en detención domiciliaria, deja explícitamente abierta la alternativa de volver a competir por la Presidencia.

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