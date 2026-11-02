La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva medida de fuerza que podría alterar el funcionamiento del transporte aéreo en todo el país. La protesta está prevista para el viernes 6 de noviembre y alcanzará a 27 aeropuertos, incluidos Ezeiza y Aeroparque.

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La convocatoria se produce en un momento particular, ya que tendrá lugar 48 horas antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, programada para el domingo 8 de noviembre. El conflicto podría generar inconvenientes para los pasajeros que tengan vuelos previstos durante esa jornada.

Según informó el sindicato, la modalidad elegida será una retención de tareas, aunque se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos. El resto de las operaciones podría experimentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

En los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, ATE anticipó además la implementación de un denominado "paro a la japonesa", que consistirá en intensificar los controles y las fiscalizaciones sobre aeronaves, equipos de rampa, pistas, calles de rodaje y obras vinculadas con la seguridad operacional.

El reclamo está dirigido al Gobierno nacional por presuntos incumplimientos en materia de seguridad aeroportuaria, condiciones laborales y financiamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

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El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la falta de recursos y advirtió sobre las consecuencias que, según el gremio, podría tener el deterioro del sistema aerocomercial. Entre las principales deficiencias denunciadas mencionó la falta de ambulancias operativas, elementos de protección personal, extintores e insumos necesarios para responder ante emergencias.

Además, el sindicato puso bajo cuestionamiento la distribución de los recursos provenientes de la tasa aérea. De acuerdo con sus estimaciones, la recaudación anual alcanza los 220.000 millones de pesos, pero menos del 10% regresaría al organismo para financiar gastos operativos y salarios.

Desde la organización gremial responsabilizaron al Ejecutivo por las posibles complicaciones en los vuelos y remarcaron que la protesta no está dirigida contra los pasajeros, sino que busca obtener respuestas a los reclamos vinculados con la seguridad y el funcionamiento de los aeropuertos.

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La medida coincide con los preparativos para la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En paralelo, las autoridades evalúan restricciones operativas en Ezeiza y Aeroparque durante la estadía del pontífice.

Ante este escenario, quienes tengan previsto viajar el viernes deberán consultar el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas, ya que el alcance definitivo de las interrupciones dependerá de cómo se desarrolle la protesta y de las medidas que adopten las autoridades.