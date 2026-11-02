La medida fue dispuesta por la Cámara Nacional Electoral (CNE), mediante la Acordada Extraordinaria 154/2026, y establece un período de 30 días para realizar las consultas y presentar reclamos. De esta manera, el plazo estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre.

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La publicación del registro busca actualizar y depurar la información electoral antes de las elecciones nacionales previstas para octubre de 2027. Por eso, desde la Justicia Electoral recomiendan prestar especial atención a los datos personales y al domicilio que figura en el sistema.

La consulta se realiza de manera online y gratuita a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral

https://www.padron.gob.ar.

También deberán prestar especial atención quienes hayan realizado cambios de domicilio recientemente y quienes cumplan 16 años hasta el 24 de octubre de 2027, fecha prevista para las elecciones generales nacionales.

En el caso de los argentinos que residen en el exterior, deberán seleccionar la opción correspondiente dentro del apartado de distrito electoral.

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Si durante la consulta aparecen datos incorrectos, el domicilio no está actualizado o directamente el elector no figura en el registro, se podrá presentar un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral, a través de la plataforma oficial de reclamos: www.padron.gob.ar/cne_reclamos.

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