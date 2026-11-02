El presidente Javier Milei retomará esta semana su agenda internacional con una serie de actividades vinculadas a la política exterior y un viaje a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana. Sin embargo, mientras el mandatario concentra su atención en los compromisos diplomáticos, dentro de La Libertad Avanza se profundizan las diferencias políticas y crecen las tensiones con Patricia Bullrich.

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Uno de los principales objetivos de la conducción oficialista será ordenar la interna y recomponer el vínculo con la actual jefa del bloque libertario en el Senado. Para eso, este martes a las 13:00 se reunirá nuevamente la mesa política en la Casa Rosada, en un encuentro que tendrá como protagonistas a Patricia Bullrich y a Karina Milei.

Será la primera reunión cara a cara entre ambas dirigentes después de los recientes cruces por las declaraciones del Presidente sobre las elecciones en Brasil y las diferencias respecto de la posición que debía adoptar el oficialismo frente al resultado electoral de ese país.

Además de las diferencias internas, la reunión de la mesa política tendrá como eje la estrategia legislativa del Gobierno para las próximas semanas. Entre los principales temas que deberán analizar se encuentran el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

También estará sobre la mesa la discusión por la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que requiere negociaciones con gobernadores, sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales.

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Otro punto de conflicto es la conducción de la Comisión de Acuerdos del Senado, que quedó vacante tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. Desde sectores cercanos a Karina Milei impulsan a Nadia Márquez para ocupar ese lugar, aunque la designación todavía no está definida.

Por otro lado, Milei tendrá una agenda internacional con fuerte presencia de temas diplomáticos.

Este lunes, el Presidente recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del mandatario estadounidense Donald Trump para asuntos vinculados con el antisemitismo. Del encuentro también participará el canciller Pablo Quirno.

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Por la noche, el jefe de Estado asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel, donde recibirá el reconocimiento denominado “Gratitud”.

El martes, después de la reunión de la mesa política, Milei partirá rumbo a Madrid acompañado por Karina Milei y Pablo Quirno.