A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia presentó el spot oficial que acompañará la campaña de difusión de su visita apostólica. Bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, la producción audiovisual busca transmitir un mensaje de encuentro, inclusión y participación de toda la sociedad.

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El video fue difundido por el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el padre Máximo Jurcinovic, y forma parte de los preparativos para la llegada del Pontífice, que permanecerá en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre.

La propuesta toma como referencia el pasaje del Evangelio de San Marcos 16:15, que expresa: “Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia”. A partir de esa cita bíblica, una voz en off recorre diferentes mensajes de bienvenida dirigidos a distintos sectores de la sociedad.

“Bienvenidos los que sueñan, los que enseñan, los que aprenden, los que cuidan, los que inspiran”, son algunas de las frases que forman parte de la pieza audiovisual, que busca convocar a creyentes y a toda la comunidad argentina.

Uno de los aspectos destacados del spot es su recorrido por distintos puntos del territorio nacional. La producción incluye imágenes filmadas en Tilcara, Purmamarca, Bariloche e Isla Maciel, además de las ciudades que serán sede de las principales actividades del Papa: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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Para la realización participaron voluntarios de diferentes comunidades y realidades sociales, con el objetivo de reflejar la diversidad cultural y geográfica de la Argentina y darle a la campaña una impronta federal.

De esta manera, la Iglesia comenzó a intensificar la convocatoria para uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año, con una campaña que busca transmitir un mensaje de hospitalidad y fraternidad y que resume su espíritu en una consigna: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

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