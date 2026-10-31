Mercado Pago está cada vez más cerca de dar un giro importante en su funcionamiento dentro de Argentina. La billetera virtual recibió la aprobación técnica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para avanzar con su solicitud de licencia bancaria, un paso que podría modificar la manera en que millones de personas administran su dinero.

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La novedad fue confirmada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, durante el Argentina Fintech Forum 2026. El funcionario explicó que la documentación presentada por la compañía superó las evaluaciones correspondientes a su área y que ahora deberá completar las instancias administrativas restantes.

La decisión definitiva dependerá del Directorio del Banco Central, que todavía debe autorizar formalmente el funcionamiento de la empresa como entidad financiera. Aunque no existe una fecha confirmada, las autoridades habían anticipado que el permiso podría otorgarse antes de finalizar el año.

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