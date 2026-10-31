Javier Milei visitará este sábado Neuquén para encabezar, desde las 19, la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional Nadia Márquez. La actividad coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y reunirá a dirigentes nacionales y provinciales.

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El edificio, cuya construcción comenzó hace 15 años, tendrá capacidad para unas 4.000 personas. Según informó la familia Márquez, la obra se financió con diezmos y ofrendas de los integrantes de la comunidad religiosa.

La ceremonia contará con la presencia de Karina Milei y Martín Menem, además de legisladores de La Libertad Avanza. También participará el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, en un encuentro atravesado por los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2027.

Aunque el mandatario provincial conserva un vínculo cordial con el Presidente, la conducción nacional libertaria impulsa a Nadia Márquez como candidata a gobernadora. Desde ese espacio cuestionan la política tributaria de la administración neuquina y plantean diferencias sobre el papel del Estado.

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La estrategia genera posiciones encontradas dentro del Gobierno nacional. Mientras un sector promueve la competencia electoral con una candidatura propia, otros funcionarios consideran necesario preservar un acuerdo con Figueroa, uno de los gobernadores que mantiene diálogo con la Casa Rosada.

El calendario provincial todavía no está definido. Entre las fechas que se evalúan aparece el 14 de febrero de 2027, aunque no existe una convocatoria oficial.

La visita también fortalecerá la exposición de Márquez, una dirigente cercana a Karina Milei que gana protagonismo dentro del oficialismo. Su nombre circuló como eventual compañera de fórmula presidencial, pero esa posibilidad no se tradujo en una definición formal.

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En paralelo, el bloque libertario prevé proponerla para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del Senado, una función para la que cuenta con el requisito de ser abogada.

Su proyección ocurre en medio de las diferencias entre Patricia Bullrich y el sector alineado con la secretaria general de la Presidencia por la conducción política del oficialismo en la Cámara alta. Uno de los puntos de conflicto es la presidencia de la Comisión de Acuerdos, vacante tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto.

Márquez fue considerada para ocupar ese lugar, pero la alternativa perdió fuerza ante la intención de postularla al organismo que interviene en la selección y disciplina de magistrados. La discusión también provocó malestar en el entorno de Bullrich, donde cuestionaron que la propuesta llegara desde la Casa Rosada sin un consenso previo con los aliados.

Entre las opciones apareció el radical Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la comisión, para asumir de manera transitoria hasta la renovación de autoridades prevista para marzo. Sin embargo, el oficialismo rechaza esa salida y sostiene que la conducción debe quedar en manos de un representante del Gobierno.