La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) aceptó el pedido de dos ONG y se involucró en la causa de la criptomoneda $LIBRA, en la que esta involucrado Javier Milei y su hermana Karina, este organismo apeló el sobreseimiento del Presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia. Y además, impulsa la reapertura de la investigación.

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La fiscalía especializada en hechos de corrupción, que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en la causa para asumir el ejercicio de la acción penal, tras la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de cerrar el caso.

La PIA hará cargo de promover que continúe la investigación, luego de que el fiscal Eduardo Taiano desestimara ese rol y pidiera el sobreseimiento de Milei y su hermana, junto con otros nueve imputados en la causa.

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La decisión de la Procuraduría fue adoptada por pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por considerar que el cierre de la causa es “prematuro”.

Desde el CIPCE consideraron un “paso fundamental” que la fiscalía especializada participe en el caso. ya que enfatizaron en un comunicado que "está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”.

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Por otro lado, el Juzgado Federal N°8 a cargo de manera interina del juez Daniel Rafecas, podría permitir la reapertura de la cusa, aunque en caso de que sea rechazado, la PIA interpuso un recurso de apelación en subsidio para que la decisión recaiga en la Cámara Federal.

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“Deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad”, manifestó la ONG.

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