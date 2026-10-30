La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural que permaneció desaparecida durante tres semanas en Corrientes, incorporó nuevos elementos que permiten reconstruir la violencia del ataque. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la víctima sufrió numerosas lesiones y presentaba marcas compatibles con un intento de resistirse a sus agresores.

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El procedimiento se realizó en el Instituto Médico Forense de Corrientes, luego de que el cuerpo fuera encontrado el miércoles 28 de octubre en una zona rural del departamento de Esquina.

Los especialistas identificaron heridas cortantes y punzocortantes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades. Algunas de estas lesiones presentaban características compatibles con haber sido provocadas cuando la mujer todavía estaba con vida.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la presencia de heridas defensivas en los antebrazos, lo que sugiere que Godoy intentó protegerse durante la agresión. Además, los peritos detectaron mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Por las características y la cantidad de lesiones, los investigadores evalúan la posibilidad de que se hayan utilizado diferentes armas durante el ataque. Sin embargo, todavía resta establecer con precisión la secuencia de los hechos.

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Los resultados fueron comunicados a los familiares de la víctima mediante una videoconferencia en la que participaron autoridades del Instituto Médico Forense y representantes del Ministerio Público Fiscal.

La docente, de 52 años, había sido vista por última vez el 7 de octubre. Su desaparición fue denunciada ocho días después, cuando sus hijos acudieron a la Policía ante la falta de noticias sobre su paradero.

A partir de ese momento, se desplegaron operativos de búsqueda en los alrededores de la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba como directora suplente. Las características del terreno, con bañados, vegetación abundante y sectores de difícil acceso, complicaron las tareas de los equipos que participaron del procedimiento.

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Finalmente, el cuerpo fue localizado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento educativo, en un antiguo potrero del paraje El Malezal. Estaba parcialmente sumergido en el agua y presentaba un avanzado estado de descomposición.

En las inmediaciones, los efectivos encontraron un bolso con pertenencias personales y el teléfono celular de la mujer. Este último elemento podría resultar fundamental para reconstruir sus movimientos y establecer posibles comunicaciones anteriores al crimen.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes investigan el hecho bajo la hipótesis principal de femicidio.

Hasta el momento hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón enfrenta una acusación como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón está señalado por falso testimonio.

Los investigadores también analizan la posibilidad de que la víctima haya sufrido una agresión sexual, aunque esta hipótesis todavía no fue confirmada por los estudios periciales.

El asesinato generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y entre los habitantes de Esquina. Familiares, vecinos y compañeros de trabajo participaron de movilizaciones para exigir justicia, mientras que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para este jueves.

Con los primeros resultados forenses incorporados al expediente, la Justicia buscará determinar cómo se produjo el ataque, establecer las responsabilidades individuales de los acusados y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la docente.

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