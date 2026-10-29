La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki, por estafa y lesiones graves cometidas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

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La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa contra la sentencia que había confirmado la pena.

En la causa se analizó que Lotocki provocó lesiones a cuatro pacientes a las que colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde estaba prohibido su uso y a la vez, lo suministró en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos.

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Es de mencionar que el Tribunal Oral había condenado al médico en febrero de 2022 a cuatro años de prisión, al dar por acreditado que colocó un producto de relleno que contenía PMMA en zonas y cantidades no aconsejadas, lo que produjo granulomas y lesiones graves en las pacientes.

La fiscalía y las querellas apelaron y reclamaron una pena mayor, mientras que la defensa pidió la absolución. Posteriormente, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años al considerar que también cometió el delito de estafa y elevó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la profesión.

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En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó la condena a ocho años, y frente a esta decisión la defensa presentó un recurso de queja, el cual fue rechazado por el máximo tribunal.

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Es el expediente de la causa ya registró cuatro intervenciones de la Corte Suprema, las dos primeras vinculadas a cuestiones previas al juicio, por su parte la tercera contra la primera condena y la cuarta con el planteo que terminó por dejar firme la sentencia.

Por otro lado, Lotocki es juzgado actualmente por el Tribunal Oral en lo Criminal 17 por el homicidio de Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió tras una intervención realizada en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), y por las lesiones graves en perjuicio de dos mujeres, ya que fue sobreseído por la prescripción del tiempo en tres casos.

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