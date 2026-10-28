El cirujano Aníbal Lotocki fue sobreseído hoy por el Tribunal Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, por la prescripción en tres denuncias por lesiones graves presuntamente cometidas a pacientes.

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El imputado recibió el beneficio en el marco de los casos de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda, quienes fueron atendidas por el médico para someterse a diferentes cirugías estéticas.

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Esta resolución de los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo se basa únicamente en esos tres expedientes, mientras que continúa el juicio por las denuncias formuladas por Sandra Domínguez y Yésica Forti.

La causa de esta medida radica en el lapso transcurrido entre las intervenciones quirúrgicas y la primera citación a indagatoria del médico. Paralelamente, Lotocki afronta un juicio por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, ocurrida en 2021 a raíz de una intervención en el Centro Médico Conde (CEMECO), causa en la que se le imputa el delito de homicidio simple con dolo eventual.

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