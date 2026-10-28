Un proyecto de resolución presentado por el diputado del bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, busca interpelar al canciller Pablo Quirno en la Cámara de Diputados, por el ingreso a la Argentina y posterior salida de un avión privado del senador brasileño Flávio Bolsonaro.

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La iniciativa pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a Estados Unidos, pese a que a este le habían cancelado los pasaportes y no podía salir de Brasil. Con la convocatoria de Quirno, buscan determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei facilitaron el traslado del brasileño y su familia.

El proyecto presentado por Juliano, solicita que el canciller comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que había dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador Bolsonaro.

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Por otro lado, una de las principales interrogantes apunta al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia en Puerto Iguazú durante el traslado del ex candidato presidencial es mencionada en el proyecto. De esta manera Juliano exige determinar si el funcionario mantuvo contactos con el senador o intervino en la organización del vuelo privado.

En el mismo sentido, busca esclarecer la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera a Puerto Iguazú, y también establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

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Otro de los puntos del escrito presentado, involucra a la empresa Baires Fly S.A., señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, quien es mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador reclama identificar quién contrató y financió el vuelo.

Se menciona que el proyecto de Juliano contiene 91 preguntas dirigidas al canciller Quirno, donde además se reclama la entrega de registros migratorios, planes de vuelo comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales.

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