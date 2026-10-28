La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir en noviembre de 2026. La actualización responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y forma parte del mecanismo de movilidad mensual vigente.

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La medida quedó establecida mediante la Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial, y determina nuevos montos para los haberes previsionales y distintas prestaciones sociales.

Con el incremento, la jubilación mínima pasará de $435.748,51 a $444.158,46. En tanto, el haber máximo alcanzará los $2.988.765,82.

Los principales valores previsionales para noviembre serán los siguientes: jubilación mínima: $444.158,46; jubilación máxima: $2.988.765,82; prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22; pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

Los montos corresponden a los haberes actualizados y no incluyen eventuales adicionales.

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En ese sentido, el bono previsional de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a determinados beneficiarios no está incluido en estas cifras. Su continuidad y alcance para noviembre requieren una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

La actualización también alcanza a las asignaciones familiares, cuyos importes dependen de los ingresos del grupo familiar y de las condiciones previstas para cada prestación.

Para la Asignación Familiar por Hijo y la Prenatal, los valores establecidos para noviembre serán: Ingresos familiares de hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo; ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957: $53.838,46; ingresos de entre $1.777.957,01 y $2.052.708: $32.564,29; ingresos de entre $2.052.708,01 y $6.419.726: $16.801,94.

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El acceso a estas prestaciones está sujeto, además, a un límite de ingresos individuales. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope establecido, la familia puede quedar excluida del cobro.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, no rige el mismo tope de ingresos familiares. Los montos serán de $259.861,30 para hogares con ingresos de hasta $1.212.301; $183.835,73 para quienes perciban entre $1.212.301,01 y $1.777.957; y $116.023,37 para los grupos que superen ese último rango.

Por su parte, la Asignación por Cónyuge para jubilados y pensionados del sistema contributivo quedará en $19.365,68 mensuales.

La resolución establece nuevos valores para las prestaciones de pago único, que se abonan cuando se cumplen los requisitos correspondientes.

Los importes previstos para noviembre serán: Nacimiento: $93.032,34; adopción: $556.214; matrimonio: $139.297,43.

Estos beneficios están sujetos a las condiciones y los límites de ingresos establecidos por ANSES para cada caso.

La actualización también modifica las bases imponibles que se utilizan para calcular los aportes previsionales sobre las remuneraciones alcanzadas por el sistema. Desde noviembre, la base mínima será de $149.592,45, mientras que la máxima llegará a $4.861.685,38.

Además, se actualizarán las remuneraciones que se consideran para calcular el haber inicial de determinadas jubilaciones, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa vigente.

El incremento del 1,93% se aplica mediante el esquema de movilidad mensual que ajusta las prestaciones previsionales según la inflación informada por el INDEC.

La actualización impactará en los ingresos de jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones. En el caso de los haberes mínimos, la confirmación de un eventual bono adicional será clave para determinar cuánto cobrarán efectivamente durante el próximo mes.