Uno de los inversores de la criptomoneda libra presentó hoy una apelación contra el fallo del juez Marcelo Martínez de Giogi que absolvió al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y un grupo de inversores. Esta apelación, busca que se continúe con la investigación, a la espera de que la Cámara de Casación defina si lo acepta como querellante.

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El inversor, identificado como Juan Patricio Marchetto, presentó un escrito a través de sus abogados, Juan Grabois y Nicolás Rechnik, en el que argumenta que Martínez de Giorgi incurrió en una contradicción, al señalar en su fallo que no hay tipo penal posible para encuadrar los hechos investigados cuando debería haberse limitado a consignar que hasta ahora no existen pruebas para imputar delitos.

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A lo largo de su recurso, Marchetto cuestionó el proceder durante todo el proceso del fiscal Eduardo Taiano. Sostuvo que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados.

En tanto, los jueces de la Cámara de Casación Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, tienen para resolver si aceptan los recursos "en queja" presentados por los damnificados, entre quienes se encuentra Marchetto. Si aceptan se abrirá la vía para que puedan apelar y solicitar formalmente la revisión de los sobreseimientos.

Por otra parte, hoy se reveló que la tramitación del expediente incluyó una particularidad: Martínez de Giorgi falló apenas 26 horas después de recibir el dictamen de Taiano, el cual lo presentó sin que se lo hubiesen solicitado.

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