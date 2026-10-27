El Partido Justicialista (PJ) de Chaco resolvió convocar a elecciones internas abiertas para el 4 de julio de 2027, con el objetivo de definir las candidaturas para los distintos cargos electivos de la provincia y renovar la conducción partidaria. La medida fue aprobada por unanimidad durante una reunión del Consejo Provincial realizada el lunes 26 de octubre, con la participación de 33 consejeros.

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La convocatoria representa una respuesta del peronismo chaqueño a la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) provinciales, una decisión impulsada por el gobernador Leandro Zdero y aprobada por la Legislatura a comienzos de septiembre.

Según informó Infobae, el mecanismo permitirá resolver las postulaciones para la Gobernación y la Vicegobernación, las bancas legislativas provinciales, las intendencias y los concejos municipales. Además, se elegirán las autoridades partidarias tanto a nivel provincial como local.

Sin embargo, la decisión del Consejo Provincial todavía deberá ser ratificada por el Congreso Partidario, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la estructura orgánica del PJ.

La suspensión de las primarias obligó al justicialismo chaqueño a buscar una alternativa para resolver la competencia entre los distintos sectores que aspiran a representar al espacio en las elecciones de 2027.

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El oficialismo provincial justificó la eliminación de las PASO con argumentos vinculados al ahorro de recursos públicos y a la necesidad de reducir la cantidad de jornadas electorales durante el próximo año.

Frente a ese escenario, el PJ optó por organizar una interna abierta que le permita definir sus candidatos mediante una votación propia. La iniciativa también podría funcionar como antecedente para otros distritos y para el debate nacional sobre el futuro de las primarias, en medio de los intentos del Gobierno de Javier Milei por modificar el sistema electoral.

La elección partidaria se desarrollará antes de los comicios generales provinciales, que el Ejecutivo chaqueño prevé convocar para la segunda quincena de septiembre de 2027.

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Uno de los principales interrogantes dentro del peronismo chaqueño pasa por la definición de los nombres que competirán por la Gobernación. Jorge Capitanich, actual senador nacional y presidente del PJ provincial, manifestó que no tiene intención de volver a presentarse como candidato a gobernador y que busca impulsar una nueva etapa dentro del espacio.

Después de haber gobernado la provincia durante tres mandatos, el dirigente plantea la necesidad de ampliar la competencia interna y promover una renovación dirigencial.

Entre los nombres que aparecen en el escenario peronista figuran Juan Manuel “Juanchi” García, intendente de Machagai; Magdalena “Magda” Ayala, intendenta de Barranqueras; y Javier Martínez, jefe comunal de Margarita Belén.

La interna será una instancia clave para medir fuerzas entre los distintos sectores del justicialismo y establecer quiénes tendrán la responsabilidad de enfrentar al oficialismo provincial en las próximas elecciones.

Mientras el peronismo comienza a organizar su mecanismo de selección de candidatos, el gobernador Leandro Zdero se prepara para disputar la continuidad de su gestión.

El mandatario radical llegó al gobierno con una alianza opositora al peronismo y consolidó posteriormente un entendimiento electoral con La Libertad Avanza. Esa sociedad política obtuvo resultados favorables en las elecciones de 2025 y podría volver a ser determinante en la competencia provincial.

En paralelo, la Constitución chaqueña establece que las elecciones provinciales deben realizarse en una fecha diferente de las nacionales, una disposición que dificulta la unificación de ambos calendarios.

El peronismo había intentado modificar esa regla mediante una enmienda constitucional para reducir los costos electorales, pero la iniciativa no consiguió el consenso necesario.

Con la fecha de las internas ya definida, el PJ chaqueño comienza a transitar un proceso que será decisivo para su reorganización política. La competencia de julio de 2027 no solo determinará sus candidaturas, sino que también pondrá a prueba la capacidad del espacio para ordenar sus diferencias internas y construir una alternativa electoral frente al oficialismo.