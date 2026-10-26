El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, declaró este lunes ante la Justicia de Lomas de Zamora tras ser detenido y le rechazaron el pedido de ser liberado.

Ads

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, denegó la solicitud presentada por el abogado defensor del financista, Pablo Parera, quien había apelado la revocación del régimen de libertad con el que había sido beneficiado.

La decisión de rechazarle la excarcelación, de acuerdo al fallo, se debe a que el juez consideró que la conducta del imputado configura “un riesgo concreto de fuga”.

Vallejo fue detenido el pasado viernes, en ese mismo día, amplió su indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

Su arresto fue ordenado por incumplir los requerimientos de su libertad condicional, al no presentarse de forma mensual ante el Departamento e Investigaciones Especiales de la Policía Federal y como también no informar cualquier cambio de domicilio. A su vez, Vallejo incumplió con la entrega de los vehículos que debían quedar a disposición de la Justicia.

Ads

En este sentido, el juez Rodríguez Ponte señaló que "las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia”. Además, mencionó que el imputado tiene vínculos con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros que “podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

“No existe a esta altura del proceso otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales”, argumentó.

De acuerdo a las fuentes judiciales del caso, Vallejo, el financista con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) explicó ante la Justicia los motivos por los que incumplió con los requerimientos de su libertad.

Ads

Respecto a su domicilio, él había informado que residía en Banfield, pero que en las dirigencias ordenadas descubrieron que no se encontraba en el lugar, y los vecinos dijeron que no lo habían visto en el lugar. En su nueva indagatoria del viernes, admitió que cambió su lugar de residencia a fines de agosto, pero no lo informó hasta el 15 de octubre.

En cuanto a la obligación de presentarse mensualmente, justificó que no lo hizo debido a “una interpretación equivocada de las condiciones impuestas y destacando las presentaciones efectuadas con posterioridad”.

Por último, el imputado sostuvo que no entregó la totalidad de los vehículos solicitados a la Justicia en el plazo establecido porque "se encontraban en la sede de Sur Finanzas y no pudieron entregarlos ese día concreto porque en la dependencia policial no había personal para recibirlos”.

Puede interesarte