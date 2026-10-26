Amnistía Internacional denunciará ante organismos internacionales al Presidente Javier Milei por sus declaraciones contra los periodistas en la Fundación Faro. La organización calificó los dicho del mandatario como una "escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina".

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Mediante una publicación en su cuenta de X, la organización sostuvo que los dichos del mandatario “profundizan el hostigamiento a la prensa” y cuestionó sus expresiones durante un discurso en la Fundación Faro, donde individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA.

“Afirmó que quienes considera sus adversarios ‘se tienen que quemar en una hoguera’. Una expresión que evoca una violencia extrema”, expresaron en su publicación de X.

Las denuncias podrían ser presentadas durante esta semana. Y en este sentido, la directora ejecutiva de la entidad, Mariela Belski, expresó que el accionar de Milei "es gravísimo, porque la máxima autoridad del país” naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento “contra quienes ejercen el periodismo”.

“La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible”, sentenció Belski.

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Uno de los argumentos que utilizó la ONG al momento de presentar su denuncia, se basó en el último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que registró, durante 2025, "278 ataques contra la prensa", es decir, un 55% más que en 2024, además de señalar al propio Presidente "como autor de 119 de ellos".

Por último, recordaron y sumaron al reclamo otras acciones anteriores del mandatario argentino que fueron documentadas: siendo estas las restricciones que padecieron los periodistas acreditados en el acceso a la Casa Rosada, como también, las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó contra periodistas que fueron críticos con el Gobierno Nacional.

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