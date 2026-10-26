La Justicia porteña resolvió este lunes 26 de octubre levantar la restricción perimetral que le impedía al exdiputado nacional Facundo Moyano acercarse a su pareja, Candela Arizaga. La decisión se tomó luego de que el dirigente declarara ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4.

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Tras salir de la sede judicial, Moyano aseguró que ya no existían elementos suficientes para mantener la medida y confirmó que podrá volver a encontrarse con Arizaga con normalidad.

La resolución llegó después de que la propia mujer se presentara ante la Justicia la semana pasada para solicitar el levantamiento de la prohibición. En esa oportunidad, manifestó su intención de retomar la relación y negó haber sido víctima de violencia de género.

Sin embargo, la decisión no implica el cierre de la causa judicial. El exdiputado continúa imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en una investigación que contempla hechos denunciados en un contexto de violencia de género.

El expediente se inició el pasado 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano tras salir del edificio donde vivía Moyano. A raíz de ese episodio, el dirigente fue detenido y posteriormente excarcelado, aunque quedó sujeto a distintas medidas judiciales, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con su pareja.

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Además, en septiembre fue imputado por presunta desobediencia judicial, luego de que surgieran sospechas sobre un posible encuentro entre ambos en un hotel de Buenos Aires mientras la restricción todavía estaba vigente.

En el marco de esa investigación, se analizaron cámaras de seguridad y registros telefónicos que ubicaron los celulares de ambos en las inmediaciones del establecimiento. No obstante, hasta ese momento no se había podido confirmar el supuesto encuentro.

En las últimas semanas, Moyano y Arizaga también se mostraron juntos en España, situación que aceleró las gestiones judiciales para revisar la medida.

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De esta manera, el exdiputado recuperó la posibilidad de acercarse a su pareja, aunque su situación procesal permanece abierta y la Justicia continuará investigando los hechos denunciados.