El presidente Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada, en una jornada marcada por las repercusiones políticas de las elecciones en Brasil y el impacto que la continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva tendrá sobre el escenario regional. El encuentro se extendió durante poco menos de una hora y media y tuvo lugar un día después del balotaje en el que el mandatario brasileño se impuso ante Flávio Bolsonaro, el candidato que contaba con el respaldo del jefe de Estado argentino.

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Lula obtuvo el 51,78% de los votos frente al 48,22% de su rival, en un resultado que definió la continuidad del Partido de los Trabajadores en el Gobierno. La victoria representó un revés para las expectativas de Milei, quien había expresado su apoyo a Bolsonaro y planteado que un triunfo de ese espacio permitiría fortalecer una alianza internacional de derecha y avanzar con una agenda de mayor apertura comercial en el Mercosur.

Hasta el momento de la reunión, Milei no se había pronunciado públicamente sobre el resultado electoral, una postura que también mantenía la Cancillería argentina. Durante la jornada del domingo, el Presidente siguió el desarrollo de los comicios desde la Quinta de Olivos y compartió en sus redes sociales publicaciones que cuestionaban el proceso electoral brasileño y denunciaban un supuesto intento de fraude antes de que se conocieran los resultados definitivos.

Las críticas apuntaron, entre otros aspectos, a la decisión de la Justicia Electoral brasileña de extender durante dos horas el horario de votación ante problemas vinculados con el transporte de electores. Las publicaciones compartidas por Milei presentaron esa medida como una maniobra para favorecer a Lula, aunque el material citado en la información no aporta pruebas que acrediten la existencia de fraude.

El encuentro de Gabinete también se desarrolló en medio de las repercusiones por las diferencias públicas entre Milei y Patricia Bullrich, aunque la ausencia de la senadora no fue vinculada oficialmente con un conflicto político. Desde la Casa Rosada indicaron que la exministra de Seguridad se dirigía a la reunión, pero debió regresar a su domicilio por motivos personales. El ministro de Defensa, Carlos Presti, tampoco participó debido a que se encontraba de viaje.

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La victoria de Lula abre un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Argentina y Brasil, que atraviesa un período de fuertes tensiones. Desde agosto, el vínculo diplomático había quedado reducido al nivel de encargados de negocios, luego de que Brasil decidiera retirar a su embajador de Buenos Aires en medio de los reiterados cruces entre ambos presidentes.