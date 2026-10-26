El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal Nro. 5, y está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. En la primera audiencia, Cristina y Máximo Kirchner participaron de manera virtual, al igual que otros imputados. Según lo indicado por el presidente del tribunal, esa modalidad fue autorizada de manera excepcional, mientras que las indagatorias deberán realizarse presencialmente.

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La acusación sostiene que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se habría desarrollado un esquema destinado a canalizar fondos de presunto origen ilícito provenientes de la obra pública hacia el patrimonio familiar.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las sociedades Hotesur y Los Sauces habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a parte de esos recursos mediante operaciones hoteleras, alquileres, préstamos y transacciones inmobiliarias.

Los investigadores apuntan a presuntos vínculos comerciales con empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la acusación, esas relaciones habrían permitido transferir fondos mediante contratos y operaciones cuya legitimidad económica es materia de análisis judicial.

La Fiscalía también sostiene que habría existido una estructura organizada entre funcionarios y empresarios, con distintos niveles de participación. Se trata de una hipótesis que deberá ser examinada durante el juicio y frente a la cual las defensas podrán presentar sus argumentos y cuestionamientos.

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En el expediente, Cristina Kirchner está acusada de haber ocupado un papel central en la presunta asociación ilícita y de participar en maniobras de lavado de activos. La Fiscalía le atribuye responsabilidades en el diseño y funcionamiento del esquema investigado. En el caso de Máximo Kirchner, la acusación le asigna un presunto rol de organizador de la asociación ilícita, además de imputaciones vinculadas con el lavado de activos. Su participación en la estructura societaria familiar forma parte de los elementos que deberán analizarse durante el debate.

Entre los otros imputados aparecen empresarios y personas vinculadas con la administración de las sociedades investigadas, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La responsabilidad penal de cada uno deberá establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de los planteos que realicen las respectivas defensas. La apertura del juicio no implica una declaración de culpabilidad.

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La reanudación de la lectura de las acusaciones representa una nueva etapa en un expediente que involucra a figuras centrales del kirchnerismo y a empresarios que tuvieron vínculos comerciales con el Estado durante gobiernos anteriores.

Con la lectura de las acusaciones, el tribunal avanzará en la exposición de los hechos atribuidos a los imputados antes de las siguientes etapas del proceso. El desarrollo de las audiencias permitirá conocer con mayor precisión los argumentos de la acusación y, posteriormente, las respuestas de las defensas.