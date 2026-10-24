La relación entre los presidentes de Argentina y Brasil volvió a quedar atravesada por un fuerte enfrentamiento político. Este sábado, Javier Milei lanzó duras acusaciones contra Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el mandatario brasileño utilizara la situación económica argentina para cuestionar a su rival, Flávio Bolsonaro, durante el último debate televisivo previo al balotaje del domingo.

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La controversia comenzó durante el encuentro organizado por TV Globo, cuando Lula criticó la propuesta económica de Bolsonaro y estableció una comparación con las políticas implementadas por el Gobierno argentino.

“En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”, expresó el presidente brasileño, en referencia a las consecuencias económicas que atribuyó a las medidas libertarias.

Las declaraciones no tardaron en generar una reacción desde la Casa Rosada. A través de su cuenta de X, Milei respondió con un mensaje en el que calificó a Lula de “ladrón y mentiroso” y cuestionó la información utilizada durante el debate.

El jefe de Estado argentino compartió una publicación del economista Antonio Aracre, quien había reproducido los dichos del mandatario brasileño junto con datos sobre el consumo de carne en distintos países de la región.

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“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió Milei al comienzo de su publicación. Luego acusó al equipo de campaña de su par brasileño de elaborar información falsa para perjudicar a sus adversarios políticos.

“Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar”, sostuvo el mandatario argentino, quien cerró su mensaje con un contundente “CIAO!”.

El intercambio se produjo en un momento decisivo para la política brasileña. Este domingo 25 de octubre, Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial, luego de una primera elección en la que ninguno consiguió los votos necesarios para imponerse.

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En los comicios del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, una diferencia que anticipa una definición ajustada.

La disputa también tiene implicancias para la relación bilateral. Milei manifestó públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal, mientras que mantiene un vínculo distante y conflictivo con el actual presidente brasileño.

Durante los últimos días, el mandatario argentino ya había cuestionado a Lula y deslizado sospechas sobre una posible manipulación de los resultados electorales, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación. Esas declaraciones provocaron una reacción del Gobierno brasileño, que rechazó lo que consideró una intromisión en su proceso democrático.

El nuevo enfrentamiento profundiza las diferencias ideológicas entre ambos presidentes, en un contexto en el que Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Argentina y un actor fundamental para el funcionamiento del Mercosur.

A pocas horas de conocerse el resultado electoral, el cruce volvió a colocar la relación entre Buenos Aires y Brasilia en el centro de la discusión política regional. El desenlace de las elecciones brasileñas podría marcar una nueva etapa en el vínculo diplomático entre ambos países, atravesado desde hace tiempo por diferencias políticas y declaraciones confrontativas.