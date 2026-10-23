El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó este viernes su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional, en medio de diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva por la administración de las cárceles federales y el problema de la sobrepoblación de detenidos.

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El funcionario, que había asumido en enero de 2024 durante la gestión de Patricia Bullrich, era responsable de la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), organismo que administra 34 establecimientos penitenciarios en todo el país.

Según trascendió, la salida se produjo por desacuerdos sobre cómo enfrentar la falta de espacio en las cárceles y resolver la situación de los presos alojados en comisarías y dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales conflictos está relacionado con el traslado de aproximadamente 2.000 detenidos. Mientras la Justicia porteña exige que sean derivados a establecimientos penitenciarios, distintos jueces federales establecieron límites a la cantidad de internos que pueden recibir algunas unidades.

Esta situación generó un enfrentamiento judicial que también afectó personalmente a Curi. En su carta de renuncia, el funcionario advirtió que había sido intimado por un tribunal porteño ante posibles incumplimientos de órdenes judiciales y que enfrentaba multas de $200.000 diarios sobre su patrimonio personal, aunque todavía no se habían aplicado.

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En el escrito, Curi agradeció al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y especialmente a Patricia Bullrich, con quien mantiene una relación política cercana desde antes de su llegada al Gobierno.

Si bien su salida ocurre en un contexto de tensiones políticas dentro del oficialismo, fuentes cercanas al caso señalaron que la renuncia respondió principalmente a diferencias sobre la gestión penitenciaria y no a los enfrentamientos entre Bullrich y otros sectores del Gobierno.

Por el momento, el Ministerio de Seguridad no anunció quién reemplazará a Curi. Mientras tanto, Fernando Martínez continuará al frente de la conducción operativa del Servicio Penitenciario Federal.

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