Tras ser investigado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, la Justicia ordenó la detención de Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.

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La orden de detención fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran al empresario en el domicilio que había informado a la Justicia.

La fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, analizan un presunto esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

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Según los investigadores, los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían permitido presentar legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real. La pesquisa busca establecer si las empresas del grupo se habrían utilizado para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.

Esta investigación alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También comprende a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

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El empresario ya se había presentado a declarar el 26 de mayo pasado, cuando el expediente estaba a cargo del juez Luis Armella. En aquella oportunidad, entregó un escrito, rechazó las imputaciones y no respondió preguntas. “Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo en su presentación.

En su defensa, afirmó que tenía un patrimonio declarado de $1800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su trabajo y a sus empresas.

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