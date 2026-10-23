El presidente Javier Milei recibirá este viernes al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en una reunión atravesada por la soberanía sobre las Islas Malvinas. El encuentro, previsto para las 11:00 en Balcarce 50, se produce en medio de las diferencias en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de las negociaciones para profundizar la relación bilateral.

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La iniciativa impulsada por el Gobierno argentino propone establecer sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización de las autoridades nacionales. El proyecto generó preocupación en Washington por el posible impacto sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses con intereses en la región.

Durante una reunión previa con el canciller Pablo Quirno, Landau reconoció la inquietud del sector empresarial de su país, aunque sostuvo que Estados Unidos respetará el proceso legislativo argentino. La declaración expuso la complejidad de una relación que el Gobierno de Milei busca fortalecer, pero que también debe afrontar diferencias cuando entran en juego intereses económicos y cuestiones de soberanía.

Aunque Malvinas concentra buena parte de la atención, la reunión también tendrá un componente económico. La administración de Milei busca ampliar el financiamiento estadounidense para proyectos de infraestructura, energía y explotación de recursos estratégicos.

Entre las iniciativas figura el Corredor Andes-Atlántico, un esquema que apunta a conectar las regiones mineras y Vaca Muerta con los puertos mediante obras ferroviarias, energéticas y portuarias. El programa contempla posibilidades de financiamiento de hasta US$7.000 millones a través del Export-Import Bank estadounidense hasta 2027.

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También se analiza una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6.000 millones para el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con ENI y XRG. Se trata de montos potenciales, sujetos a las condiciones y aprobaciones correspondientes, y no de fondos que ya hayan sido desembolsados.

La agenda bilateral incluye, además, el acuerdo comercial entre ambos países, la explotación de minerales críticos y la cooperación tecnológica y de seguridad. En este último punto, se anunciaron iniciativas de asistencia para combatir el narcotráfico, proteger a la infancia frente a la trata y desarrollar capacidades de ciberseguridad.

Otro asunto pendiente es el ingreso de la Argentina al programa estadounidense de exención de visas, cuyo proceso comenzó en julio de 2025 y todavía no tiene una fecha confirmada de resolución.

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El encuentro con Landau también funcionará como parte de los preparativos diplomáticos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre.

La Casa Rosada busca aprovechar la sintonía política entre Milei y la administración de Donald Trump para avanzar en acuerdos económicos, cooperación estratégica y nuevas oportunidades de inversión.