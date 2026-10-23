El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a una instancia decisiva. Este jueves 22 de octubre, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna y fijaron para el 22 de diciembre de 2026, a las 12:00, la lectura del veredicto para el resto de los acusados.

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La decisión fue anunciada por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, quien, junto a los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, deberá evaluar las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso antes de determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Tras la absolución del médico clínico, Pedro Di Spagna, el tribunal deberá resolver la situación de los otros seis imputados que llegaron a esta instancia del proceso: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Durante las últimas jornadas, las defensas expusieron sus alegatos y solicitaron la absolución de sus representados. Los abogados cuestionaron distintos aspectos de la investigación y rechazaron las responsabilidades que les atribuyen la fiscalía y las querellas.

La acusación, en cambio, apunta a determinar si existieron acciones u omisiones de los profesionales que intervinieron en la atención de Maradona que tuvieron incidencia en su fallecimiento. La responsabilidad de cada uno deberá establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de la evaluación de los magistrados.

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El proceso estuvo marcado por las diferencias entre las acusaciones y las defensas, que presentaron interpretaciones contrapuestas sobre la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días. La internación domiciliaria, las decisiones vinculadas con su tratamiento y el seguimiento de su estado de salud fueron algunos de los puntos centrales del debate. También se discutieron las responsabilidades individuales de quienes participaron de su atención.

Al anunciar la fecha del veredicto, Gaig destacó la extensión y la complejidad del juicio, además del volumen de pruebas que debe analizar el tribunal. En ese sentido, explicó que los magistrados necesitan un plazo razonable para realizar una evaluación exhaustiva antes de adoptar una decisión.

El presidente del tribunal también reconoció el trabajo de las fiscalías, las querellas, las defensas, los funcionarios, el personal de seguridad y los periodistas que siguieron las audiencias.

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La fecha del 22 de diciembre será determinante para conocer la resolución judicial sobre los seis acusados que continúan en el proceso. Hasta entonces, los jueces deberán analizar los elementos reunidos durante las audiencias y establecer si corresponde atribuir responsabilidades penales.