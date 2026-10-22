El presidente Javier Milei pasó la jornada de su cumpleaños número 56 en la Quinta de Olivos, donde remarcó la continuidad de la agenda de gestión y descartó la realización de festejos oficiales.

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Tras su regreso de un viaje a España, el mandatario fue recibido en el aeropuerto por integrantes del Cuerpo de Granaderos a Caballo y posteriormente mantuvo reuniones de trabajo con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el jefe de Estado precisó: “Llegué, bajé del avión y tuve la fortuna de que me estuvieran esperando los granaderos e hicieron algunas canciones para mí, lo cual disfruté mucho. Después me encontré con mi hermana y empecé a trabajar”.

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Respecto al desarrollo de la jornada y su dinámica de trabajo, Milei fundamentó su permanencia en la residencia oficial señalando que tiene “la costumbre de trabajar arduamente desde Olivos porque me evita perder tiempo trasladándome”, y enfatizó: “No hay paz, se trabaja todo el tiempo. No hay lugar para festejos”.

Durante el diálogo radial, al analizar la coyuntura del país, el mandatario aseveró que “la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”. En el plano político, el Presidente recibió saludos a través de redes sociales de referentes del espacio oficialista como la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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